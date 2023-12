Atelier déco de Noël au Café Lalalandes 3 Place de Verdun Saint-Sever, 20 décembre 2023 14:00, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Le café Lalalandes propose une après-midi décoration de Noël et du café.

Venez nombreux !

Sur réservation.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 16:00:00. .

3 Place de Verdun Café Lalandes

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Lalalandes café proposes an afternoon of Christmas decoration and coffee.

Come and join us!

On reservation

El Café Lalalandes ofrece una tarde de decoración navideña y café.

¡Ven y únete a nosotros!

En reserva

Das Café Lalalandes bietet einen Nachmittag mit weihnachtlicher Dekoration und Kaffee an.

Kommen Sie zahlreich!

Auf Vorbestellung

Mise à jour le 2023-12-04 par Landes Chalosse