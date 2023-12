Soirée tarot au Café Lalalandes 3 Place de Verdun Saint-Sever, 15 décembre 2023 19:30, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Le café Lalalandes propose une soirée tarot.

Venez nombreux !

Sur réservation.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

3 Place de Verdun Café Lalandes

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Café Lalalandes is hosting a tarot evening.

Come and join us!

Reservations required

El Café Lalalandes organiza una velada de tarot.

Venid todos

Con reserva previa

Das Café Lalalandes bietet einen Tarot-Abend an.

Kommen Sie zahlreich!

Auf Reservierung

Mise à jour le 2023-12-04 par Landes Chalosse