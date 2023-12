Vide dressing d’hiver au Café Lalalandes 3 Place de Verdun Saint-Sever, 10 décembre 2023 10:00, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Le café Lalalandes propose une animation Vide-dressing d’hiver. Le concept étant d’apporter une pièce en bon état de votre dressing et de l’échanger avec celle d’un autre participant.

Venez nombreux !

Sur réservation.

3 Place de Verdun Café Lalandes

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Café Lalalandes is organizing a Winter Dress Clearance. The concept is to bring a piece of clothing in good condition from your dressing room and exchange it with another participant.

Come one, come all!

By reservation

El Café Lalalandes organiza una venta de ropa de invierno. Se trata de traer una prenda en buen estado de tu armario e intercambiarla con otro participante.

¡Venga uno, vengan todos!

Por reserva

Das Café Lalalandes bietet eine Winter-Video-Dressing-Aktion an. Das Konzept besteht darin, ein gut erhaltenes Stück aus Ihrem Kleiderschrank mitzubringen und es mit dem eines anderen Teilnehmers zu tauschen.

Kommen Sie zahlreich!

Auf Reservierung

