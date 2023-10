Des livres et nous : mais pas que ! 3 Place de Verdun Saint-Sever, 28 octobre 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Des lectures, des films, des musiques vous enthousiasment ou vous intriguent ? Rejoignez-nous pour partager vos coups de cœur. Ce mois-ci, spécial rentrée littéraire à la librairie La Louve !

Pour adultes – inscription conseillée..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

3 Place de Verdun Au café Lalalandes

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



Are you fascinated or intrigued by certain books, films or music? Join us to share your favorites. This month, a special back-to-school literary event at La Louve bookshop!

For adults – registration recommended.

¿Le fascinan o intrigan los libros, las películas o la música? Únase a nosotros para compartir sus favoritos. Este mes, sesión de lectura especial de vuelta al cole en la librería La Louve

Para adultos – se recomienda inscribirse.

Gibt es Bücher, Filme oder Musik, die Sie begeistern oder faszinieren? Teilen Sie mit uns Ihre Favoriten. In der Buchhandlung La Louve gibt es diesen Monat einen besonderen Literaturherbst!

Für Erwachsene – Anmeldung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-06 par Landes Chalosse