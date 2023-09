Exposition Roger Blachon: Rugby 3 Place de Sterling Soustons, 22 septembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Nouvelle exposition à la Galerie 1213 du célèbre dessinateur Roger Blachon sur le thème d’actualité le rugby !.

2023-09-22 fin : 2023-11-04 . EUR.

3 Place de Sterling Galerie 1213

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



New exhibition at Galerie 1213 by renowned cartoonist Roger Blachon on the topical theme of rugby!

Nueva exposición en la Galerie 1213 del famoso dibujante Roger Blachon sobre el tema de actualidad del rugby

Neue Ausstellung in der Galerie 1213 des berühmten Zeichners Roger Blachon zum aktuellen Thema Rugby!

