Visite guidée du Château des Cars 3 Place de Perusse Les Cars, 16 août 2023, Les Cars.

Les Cars,Haute-Vienne

Venez découvrir la riche histoire de ce fief, demeure de la famille Pérusse dès le XVIe s., à travers la visite des vestiges du château et de salles d’exposition. Ne manquez pas la montée au sommet de la tour et l’exploration des écuries avec ses fresques uniques en France. Réservation obligatoire..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 12:00:00. EUR.

3 Place de Perusse

Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the rich history of this fiefdom, home to the Pérusse family since the 16th century, through a tour of the castle remains and exhibition rooms. Don’t miss the climb to the top of the tower and the exploration of the stables with its frescoes, the only ones of their kind in France. Reservations required.

Venga a descubrir la rica historia de este feudo, hogar de la familia Pérusse desde el siglo XVI, visitando los restos del castillo y las salas de exposición. No se pierda la subida a lo alto de la torre y la exploración de las caballerizas con sus frescos, únicos en Francia. Imprescindible reservar.

Entdecken Sie die reiche Geschichte dieses Lehens, das seit dem 16. Jh. Wohnsitz der Familie Pérusse ist, durch die Besichtigung der Überreste des Schlosses und der Ausstellungsräume. Verpassen Sie nicht den Aufstieg auf den Turm und die Erkundung der Stallungen mit ihren in Frankreich einzigartigen Fresken. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus