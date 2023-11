Ateliers Mandala et Cercle de Femmes 3 Place de l’Oratoire Ouzouer-sur-loire Catégorie d’Évènement: Ouzouer-sur-loire Ateliers Mandala et Cercle de Femmes 3 Place de l’Oratoire Ouzouer-sur-loire, 17 novembre 2023, Ouzouer-sur-loire. Ateliers Mandala et Cercle de Femmes 17 novembre 2023 – 21 juin 2024, les vendredis 3 Place de l’Oratoire Voir https://lazaromarieange.wixsite.com/mandala-ma-lazaro par Marie-Ange Lazaro – La pratique du Mandala est guidée dans un processus qui commence par de simples coloriages pour évoluer vers des créations personnelles, avec un choix de matériaux à découvrir au fur-et-à-mesure. Elle sert avant tout à apprendre à se connaître, à gérer ses émotions, retrouver l’harmonie et le bien-être permettant de booster son élan de vie.

Tout le monde est à égalité dans cette pratique, qu’on l’aborde d’une façon ludique ou que l’on recherche l’harmonie et le bien-être intérieur.

Sa pratique n’exige aucune compétence particulière en dessin.

Il suffit de se laisser guider par sa propre créativité et d’exprimer par les formes, les couleurs, les symboles, les merveilles que nous portons en nous, 3 Place de l’Oratoire Ouzouer-sur-loire Ouzouer-sur-loire [{« type »: « link », « value »: « https://lazaromarieange.wixsite.com/mandala-ma-lazaro »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

