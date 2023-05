CONFÉRENCE ET BALADE : À LA DÉCOUVERTE DES HIRONDELLES 3 place de l’Hotel de Ville, 27 mai 2023, Carbonne.

Carbonne,Haute-Garonne

La communauté de communes du Volvestre organise une conférence et une balade à la découverte des hirondelles !.

3 place de l’Hotel de Ville MAIRIE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE

Carbonne 31310 Haute-Garonne Occitanie



The community of communes of Volvestre organizes a conference and a walk to discover the swallows!

La comunidad de municipios Volvestre organiza una conferencia y un paseo para descubrir las golondrinas

Die Communauté de communes du Volvestre organisiert eine Konferenz und einen Spaziergang zur Entdeckung der Schwalben!

