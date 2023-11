Café Cocon – Rendez-vous parentalité 3 Place de l’évêché Die, 23 novembre 2023, Die.

Die,Drôme

L’association De Bouche à coeur propose une rencontre pour femmes enceintes, futurs papa et parents de tout-petits, une fois par mois. Présence d’une accompagnante à la naissance. Sur inscription..

2023-11-23 09:30:00 fin : 2023-11-23 16:30:00. .

3 Place de l’évêché Espace Social et Culturel du Diois – espace enfants famille

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The association De Bouche à coeur offers a meeting for pregnant women, future fathers and parents of toddlers, once a month. Presence of a birth companion. On registration.

La asociación De Bouche à coeur ofrece una vez al mes un encuentro para embarazadas, futuros padres y padres de niños pequeños. Un compañero de parto está presente. Inscripción obligatoria.

Der Verein De Bouche à coeur bietet einmal im Monat ein Treffen für schwangere Frauen, zukünftige Väter und Eltern von Kleinkindern an. Eine Geburtsbegleiterin ist anwesend. Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme du Pays Diois