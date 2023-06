Accueil de loisirs 3 place de l’évéché Die, 10 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

Nous accueillons les enfants âgés de 3 à 10 ans pour leur proposer des activités liées à des projets d’animations..

2023-07-10 à 08:00:00 ; fin : 2023-09-01 17:30:00. EUR.

3 place de l’évéché Espace Enfance Famille de l’ESCDD

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We welcome children aged 3 to 10 and offer them activities linked to animation projects.

Acogemos a niños de 3 a 10 años y les ofrecemos una serie de actividades relacionadas con nuestros proyectos de animación.

Wir begrüßen Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren und bieten ihnen Aktivitäten im Zusammenhang mit Animationsprojekten an.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme du Pays Diois