MARCHÉ DE NOËL SPÉCIAL VDI 3 Place de l’église Plainfaing, 18 novembre 2023, Plainfaing.

Plainfaing,Vosges

Le Marché de Noël spécial VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) vous propose des idées cadeaux pour gâter vos proches et vous également parmi les stands suivants :

Toqué d’Epices, Bijoux Victoria, Chaussures et accessoirs Mazélie, Coffrets bien-être, beauté et gourmets Secrets de Miel, Parfums Marcus Spurway, Vêtements Captain Tortue et Elora, Sous-vêtements Allande, Thés et infusions Makaté et les Vins d’Alsace Spannagel.. Tout public

Samedi 2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 12:00:00. 0 EUR.

3 Place de l’église Café de la Place

Plainfaing 88230 Vosges Grand Est



The special VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) Christmas Market offers you gift ideas to spoil your loved ones and yourself from the following stands:

Toqué d’Epices, Bijoux Victoria, Chaussures et accessoirs Mazélie, Coffrets bien-être, beauté et gourmets Secrets de Miel, Parfums Marcus Spurway, Vêtements Captain Tortue et Elora, Sous-vêtements Allande, Thés et infusions Makaté and Vins d’Alsace Spannagel.

El mercado especial de Navidad VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) le ofrece ideas de regalos para mimar a sus seres queridos y a usted mismo en los siguientes puestos:

Toqué d’Epices, joyas Victoria, zapatos y accesorios Mazélie, estuches de bienestar, belleza y gourmet Secrets de Miel, perfumes Marcus Spurway, ropa Captain Tortue y Elora, ropa interior Allande, tés e infusiones Makaté y vinos Spannagel Alsace.

Der Weihnachtsmarkt speziell für VDI (Vendeur à Domicile Indépendant) bietet Ihnen Geschenkideen, mit denen Sie Ihre Lieben und sich selbst verwöhnen können, auch unter den folgenden Ständen:

Toqué d’Epices, Victoria Schmuck, Mazélie Schuhe und Accessoires, Secrets de Miel Wellness-, Beauty- und Gourmetpakete, Marcus Spurway Parfums, Captain Tortue und Elora Kleidung, Allande Unterwäsche, Makaté Tee und Kräutertee und Spannagel Elsässer Weine.

