Atelier : Initiation aux impressions végétales sur papier 3 Place de l »Eglise Niederhaslach, 18 mai 2024, Niederhaslach.

Niederhaslach Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 14:00:00

fin : 2024-05-18 16:30:00

Alsagarden vous propose un atelier d’initiation autour des impressions végétales sur papier.

Découvrez deux techniques d’impressions végétales aux rendus surprenants, l’Ecoprint et le Tataki-Zomé !

Lors de cet atelier, vous partirez en cueillette, l’occasion de rencontrer quelques plantes locales et leur histoire avant de retourner en salle pour réaliser vos propres écoprints.

Chaque participant repartira avec 4 impressions végétales sous forme de cartes de correspondance.

3 Place de l »Eglise

Niederhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est



