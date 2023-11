Marché de Noël 3 Place de l’Église Cadaujac, 3 décembre 2023, Cadaujac.

Cadaujac,Gironde

Cette nouvelle édition du marché de Noël de Cadaujac rassemblera encore près d’une quarantaine d’exposants (produits locaux, primeur, traiteur, épicerie, confiserie, boissons diverses, artisanat d’art, décoration, objets d’intérieur, associations locales…)

Les enfants pourront accompagner les adultes car de nombreuses animations les attendent : mascottes, photo avec le père Noël, sulkys à pédale, maquillages, lectures de contes à la bibliothèque….

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

3 Place de l’Église place de l’Eglise

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This year’s Cadaujac Christmas market will once again feature some forty exhibitors (local produce, greengrocers, delicatessens, groceries, confectionery, various beverages, arts and crafts, decorations, homewares, local associations…)

Children will be able to join adults for a host of activities, including mascots, photos with Santa Claus, pedal-powered sulkies, face painting and storytelling at the library…

Este año, el mercado navideño de Cadaujac reunirá de nuevo a unos cuarenta expositores (productos locales, frutería, charcutería, ultramarinos, confitería, bebidas diversas, artesanía, decoración, artículos para el hogar, asociaciones locales, etc.)

Los niños podrán acompañar a los mayores, ya que habrá numerosas animaciones: mascotas, foto con Papá Noel, sulkies a pedales, pintura de caras, cuentacuentos en la biblioteca…

Auch bei dieser neuen Ausgabe des Weihnachtsmarktes in Cadaujac werden wieder fast vierzig Aussteller vertreten sein (lokale Produkte, Primeurwaren, Feinkost, Lebensmittel, Süßwaren, verschiedene Getränke, Kunsthandwerk, Dekoration, Einrichtungsgegenstände, lokale Vereine…)

Die Kinder können die Erwachsenen begleiten, denn es warten zahlreiche Animationen auf sie: Maskottchen, ein Foto mit dem Weihnachtsmann, Tret-Sulkys, Schminken, Märchenlesungen in der Bibliothek…

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Montesquieu