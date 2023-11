Festival « Hors jeu En jeu » à Cadaujac 3 Place de l’Église Cadaujac, 29 novembre 2023, Cadaujac.

Cadaujac,Gironde

Atelier philo jeune public le mercredi 29 novembre à 10h pour les enfants de 7 à 10 ans.

Le festival ” Hors jeu En jeu”, porté par la Ligue de l’enseignement, se définit comme un festival d’art “accessible”. Il se déroule en novembre sur toute la Gironde. Plusieurs manifestations (en entrée libre) sont organisées avec le DITEP de Millefleurs de Cadaujac, la compagnie Les Créants et Micro-Folie.

Ces journées sont organisées dans le cadre de l’appel à projet “Culture & Santé” porté par le Ministère de la Culture.

Le festival à Cadaujac se déroule sur 4 manifestations distinctes les 29/11 et 2/12 :.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

3 Place de l’Église Bibliothèque de Cadaujac

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Philosophy workshop for children aged 7 to 10 on Wednesday November 29 at 10am.

The festival ? Hors jeu En jeu? festival, supported by the Ligue de l?enseignement, is a festival of ?accessible? art. It takes place throughout the Gironde region in November. Several events (free admission) are organized with the DITEP de Millefleurs de Cadaujac, the company Les Créants and Micro-Folie.

These days are organized as part of the « Culture & Santé » call for projects launched by the French Ministry of Culture.

The festival in Cadaujac takes place over 4 separate events on 11/29 and 12/2:

Taller de filosofía para público infantil el miércoles 29 de noviembre a las 10h para niños de 7 a 10 años.

El festival ? Hors jeu En jeu?, apoyado por la Ligue de l’enseignement, se presenta como un festival de arte « accesible ». Se celebra en toda la Gironda en noviembre. Se organizan varios eventos (entrada gratuita) con el DITEP de Millefleurs de Cadaujac, la compañía Les Créants y Micro-Folie.

Estos actos se organizan en el marco de la convocatoria de proyectos Cultura y Salud lanzada por el Ministerio francés de Cultura.

El festival de Cadaujac se desarrollará en 4 actos distintos los días 29/11 y 2/12:

Philo-Atelier für junges Publikum am Mittwoch, den 29. November um 10 Uhr für Kinder von 7 bis 10 Jahren.

Das Festival ? Hors jeu En jeu? wird von der Ligue de l’enseignement getragen und versteht sich als ein Festival für « zugängliche » Kunst. Es findet im November in der gesamten Gironde statt. Mehrere Veranstaltungen (bei freiem Eintritt) werden mit dem DITEP von Millefleurs in Cadaujac, der Kompanie Les Créants und Micro-Folie organisiert.

Diese Tage werden im Rahmen des Projektaufrufs « Kultur & Gesundheit » des französischen Kulturministeriums organisiert.

Das Festival in Cadaujac besteht aus vier verschiedenen Veranstaltungen am 29.11. und 2.12:

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Montesquieu