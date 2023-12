Nuit de la lecture 3 Place de l’Ecole Verquières Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-19 18:30:00

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19 Nuit de la lecture à la médiathèque de Verquières..

Nuit de la lecture à la médiathèque de Verquières.

Nuit de la lecture : Le corps.



Le temps d’une soirée, venez partager un moment de lecture ou lire votre propre texte, relever des défis autour d’un quizz ou simplement passer un bon moment à la médiathèque…



Repas façon auberge espagnole !

Chacun amène du salé, du sucré, des boissons… .

3 Place de l’Ecole Médiathèque du Clocher

Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

