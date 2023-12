A la découverte des kamis de Hayao Miyazaki… 3 Place de l’Ecole Verquières Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-10 15:00:00

fin : 2024-01-10 Atelier « A la découverte des kamis de Hayao Miyazaki… ».

L’univers de Miyazaki est peuplé d’esprits divins hérités de la tradition japonaise. Ces kamis ont bien souvent un pouvoir qui peut les rendre bienveillants… ou démoniaques! Comme les héros du réalisateur, tu as sûrement besoin d’un peu de réconfort ou de force: viens créer ton kami, esprit protecteur toujours à portée de main… .

Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

