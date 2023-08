Soirée Jeux 3 Place de l’Ecole Verquières Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Verquières Soirée Jeux 3 Place de l’Ecole Verquières, 27 septembre 2023, Verquières. Verquières,Bouches-du-Rhône Soirée jeux à la médiathèque du Clocher..

2023-09-27 19:00:00 fin : 2023-09-27 . .

3 Place de l’Ecole Médiathèque du Clocher

Verquières 13670 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Games evening at the Clocher multimedia library. Tarde de juegos en la biblioteca multimedia Clocher. Spieleabend in der Mediathek von Le Clocher. Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Verquières Autres Lieu 3 Place de l'Ecole Adresse 3 Place de l'Ecole Médiathèque du Clocher Ville Verquières Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 3 Place de l'Ecole Verquières latitude longitude 43.839717;4.919181

3 Place de l'Ecole Verquières Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/verquieres/