Expo « Espace Métiers d’Art » 3, Place de l’écho La Chaise-Dieu, 15 août 2023, La Chaise-Dieu.

La Chaise-Dieu,Haute-Loire

L’association Casa d’Art expose dans la galerie La Cave de l’Echo. Découvrez l’univers de ses artisans locaux à travers leurs oeuvres et créations : poterie, sculpture, tournage sur bois, chantournage sur bois, lutherie…du 15 au 28 août de 10h à 19h..

2023-08-15 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-28 19:00:00. .

3, Place de l’écho Galerie Cave de l’écho

La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The association Casa d’Art exhibits in the gallery La Cave de l’Echo. Discover the world of local artisans through their works and creations: pottery, sculpture, woodturning, wood scrollwork, violin making…from August 15 to 28, 10am to 7pm.

La asociación Casa d’Art expone en la galería Cave de l’Echo. Descubra el mundo de los artesanos locales a través de sus obras y creaciones: cerámica, escultura, torneado de madera, marquetería, fabricación de violines… del 15 al 28 de agosto de 10:00 a 19:00.

Der Verein Casa d’Art stellt in der Galerie La Cave de l’Echo aus. Entdecken Sie die Welt seiner lokalen Handwerker anhand ihrer Werke und Kreationen: Töpferei, Bildhauerei, Holzdreherei, Laubsägearbeiten, Geigenbau…vom 15. bis 28. August von 10:00 bis 19:00 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay