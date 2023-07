LES AMUSICALES – AMUSEL 3 Place de l’Ayral Saint-Germain-du-Teil, 9 août 2023, Saint-Germain-du-Teil.

Saint-Germain-du-Teil,Lozère

Concert de musique classique par les professeurs d’Amusel à l’église de Saint-Germain-du-Teil à 20h30.( En partenariat avec le foyer rural ). Entrée libre.

Au programme:

-BRITTEN: Fantaisie pour hautbois et trio à cordes interprété par Hugo QUACCIA,….

3 Place de l’Ayral Eglise de Saint-Germain-du-Teil

Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie



Classical music concert by Amusel teachers at Saint-Germain-du-Teil church at 8:30 p.m. (In partnership with the Foyer Rural). Free admission.

On the program:

-BRITTEN: Fantaisie for oboe and string trio performed by Hugo QUACCIA,…

Concierto de música clásica de los profesores de Amusel en la iglesia de Saint-Germain-du-Teil a las 20.30 h (en colaboración con el Foyer Rural). Entrada gratuita.

Programa:

-BRITTEN: Fantasía para oboe y trío de cuerda interpretada por Hugo QUACCIA,…

Klassisches Musikkonzert der Lehrer von Amusel in der Kirche von Saint-Germain-du-Teil um 20:30 Uhr.( In Partnerschaft mit dem Foyer rural ). Der Eintritt ist frei.

Auf dem Programm steht:

-BRITTEN: Fantasie für Oboe und Streichtrio, gespielt von Hugo QUACCIA,…

