COSMOGONOS 3 Place de la République Thionville, 21 septembre 2023, Thionville.

Thionville,Moselle

Comédiens, plasticiens, constructeurs, les membres de la Compagnie Titanos sont fascinés par les fêtes foraines. Ils revisitent cet univers au travers d’attractions décalées, transformées en décors de spectacles fantastiques. Installé pendant trois jours au parc Wilson, ils vous invitent à un voyage fabuleusement régressif, entre manèges et déambulation carnavalesque.

Au programme, le carrousel Titanos, né de l’a(rt)ccumulation de matériaux récupérés, sauvagement assemblés ; Ouroboros, une « grande roue » à leur manière, inspirée par les forces cosmiques, ou encore l’Impérial Trans Kairos, un petit train en partance pour Chatanooga, destination mystérieuse pour l’heure jamais atteinte. À moins que vous ne préfériez l’atelier Pistacol, un stand où l’on tire avec un pistolet à… colle !

Une seule consigne avec les Titanos : interdiction de ne pas s’amuser.. Tout public

Vendredi 2023-09-21 18:00:00 fin : 2023-09-21 . 0 EUR.

3 Place de la République Parc Wilson

Thionville 57100 Moselle Grand Est



Actors, visual artists and builders, the members of Compagnie Titanos are fascinated by funfairs. They revisit this world through offbeat attractions, transformed into fantastic show backdrops. Set up for three days in Parc Wilson, they invite you on a fabulously regressive journey, between merry-go-rounds and carnival rides.

On the program: the Titanos carousel, born from the a(rt)ccumulation of salvaged materials, wildly assembled; Ouroboros, a « Ferris wheel » in their own way, inspired by cosmic forces, or the Impe?rial Trans Kairos, a little train bound for Chatanooga, a mysterious destination never yet reached. Or maybe you’d prefer to visit the Pistacol workshop, a glue gun shooting range!

The Titanos have only one rule: no fun.

Actores, artistas plásticos y constructores, a los miembros de la Compagnie Titanos les fascinan los parques de atracciones. Recorren este mundo a través de atracciones insólitas, transformadas en telones de fondo de espectáculos fantásticos. Instalados durante tres días en el Parc Wilson, le invitan a un viaje fabulosamente regresivo, entre tiovivos y atracciones de feria.

En el programa: el carrusel Titanos, creado a partir de una acumulación de materiales salvajes ensamblados; Ouroboros, una « noria » a su manera, inspirada en las fuerzas cósmicas; y el Impe?rial Trans Kairos, un trenecito con destino a Chatanooga, un destino misterioso al que nunca se ha llegado. A menos que prefiera el taller Pistacol, ¡un puesto donde se dispara una pistola de pegamento!

Sólo hay una regla con los Titanos: nada de diversión.

Die Mitglieder der Compagnie Titanos sind Schauspieler, Künstler und Konstrukteure, die von den Jahrmärkten fasziniert sind. Mit ihren schrägen Attraktionen, die sie in phantastische Showkulissen verwandeln, erwecken sie diese Welt zu neuem Leben. Im Parc Wilson laden sie Sie drei Tage lang zu einer märchenhaften Reise zwischen Karussells und Karnevalsumzügen ein.

Auf dem Programm stehen das Karussell Titanos, das aus der Anhäufung von gebrauchten, wild zusammengesetzten Materialien entstanden ist, Ouroboros, ein von kosmischen Kräften inspiriertes « Riesenrad », und der Imperial Trans Kairos, ein kleiner Zug, der nach Chatanooga fährt, einem mysteriösen Ziel, das bislang noch nie erreicht wurde. Es sei denn, Sie bevorzugen den Pistacol-Workshop, einen Stand, an dem man mit einer Klebepistole schießen kann

Bei den Titanos gibt es nur eine Regel: Spaß ist verboten.

