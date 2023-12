La Boutique « Art d’Ici » de Noël 3, Place de la République Saint-Fargeau, 3 janvier 2024, Saint-Fargeau.

Saint-Fargeau Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 10:00:00

fin : 2024-03-10 12:30:00

Ce qui définit la Puisaye-Forterre est sa terre d’exception, d’un savoir-faire ancestral né du sol au travers d’une tradition potière, elle s’est transformée petit à petit en une terre d’accueil et de création pour nombre d’artistes et d’artisans d’art. Ici, les créateurs ont trouvé l’inspiration. A travers eux, cette terre se réinvente et se renouvelle dans les formes, les matières et les couleurs. Art d’Ici, le premier réseau de boutiques de créateurs de Puisaye-Forterre met en lumière ces femmes et ces hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer et à inventer.

La collection de Noël présentera les créations d’une quinzaine d’artisans et artistes pour clore l’année 2023. Vernipot ouvert à tous samedi 23 décembre de 15h à 17h. Fermeture pour congés annuels du 25/12 au 02/01 inclus.

3, Place de la République Office de Tourisme

Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



