Nuit de la lecture 3 place de la Mairie Wittisheim, 27 janvier 2024, Wittisheim.

Wittisheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 17:00:00

fin : 2024-01-27 22:00:00

Animations, heure du conte et repas participatif.

17h – 22h : Animations pour enfants et adultes

17h : heure du conte

Dès 19h : Repas participatif, soupe offerte !

3 place de la Mairie

Wittisheim 67820 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-14 par Office de tourisme du grand Ried