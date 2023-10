Réveillon de la Saint Sylvestre à Mauzé Thouarsais 3 Place de la Mairie Thouars, 31 décembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

L’Union musicale de mauzé-Thouarsais vous propose de passer à l’heure de la nouvelle année entre amis ou en famille à la salle René Cassin !

Sur réservation..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

3 Place de la Mairie À la Salle René Cassin

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Union musicale de mauzé-Thouarsais invites you to ring in the New Year with friends and family at the Salle René Cassin!

Reservations required.

La Union musicale de mauzé-Thouarsais le invita a recibir el Año Nuevo con amigos y familiares en la Salle René Cassin

Reserva obligatoria.

Die Union musicale de mauzé-Thouarsais lädt Sie ein, das neue Jahr mit Freunden oder der Familie im Saal René Cassin zu begrüßen!

Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-10-20 par Maison du Thouarsais