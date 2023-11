Méga loto de l’Espoir d’un pas 3 Place de la Mairie Thouars, 24 novembre 2023, Thouars.

Thouars,Deux-Sèvres

Venez passer une agréable après-midi en compagnie de l’Association l’Espoir d’un pas ! Tentez votre chance pour remporter un de nombreux lots à gagner. Animé par Laura..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . .

3 Place de la Mairie Salle René Cassin

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a pleasant afternoon in the company of the Association l’Espoir d’un pas! Try your luck at winning one of the many prizes on offer. Hosted by Laura.

¡Venga a pasar una tarde agradable en compañía de la Asociación l’Espoir d’un pas! Pruebe suerte y gane uno de los muchos premios que se ofrecen. Organizado por Laura.

Verbringen Sie einen angenehmen Nachmittag mit der Association l’Espoir d’un pas! Versuchen Sie Ihr Glück, um einen der zahlreichen Preise zu gewinnen. Moderiert von Laura.

Mise à jour le 2023-11-15 par Maison du Thouarsais