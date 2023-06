CHASSE AU TRESOR DANS LE VILLAGE DE LOUDENVIELLE 3 Place de la Mairie Loudenvielle, 22 août 2023, Loudenvielle.

Loudenvielle,Hautes-Pyrénées

Chasse au trésor tous les mardis et jeudis matin de 10 h à 12 h réservée aux enfants à partir de 4 ans (accompagnés des parents) jusqu’à 12 ans. Inscription sur place et rendez-vous devant le cinéma Arixo à Loudenvielle. Gratuit..

2023-08-22 à 11:45:00 ; fin : 2023-08-22 . EUR.

3 Place de la Mairie ARIXO

Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie



Treasure hunt every Tuesday and Thursday morning from 10 am to 12 am reserved for children from 4 years old (accompanied by parents) to 12 years old. Registration on site and meeting in front of the Arixo cinema in Loudenvielle. Free of charge.

Búsqueda del tesoro todos los martes y jueves por la mañana, de 10.00 a 12.00 h, para niños de 4 años (acompañados por sus padres) a 12 años. Inscripción in situ y encuentro frente al cine Arixo de Loudenvielle. Entrada gratuita.

Schatzsuche jeden Dienstag- und Donnerstagmorgen von 10:00 bis 12:00 Uhr nur für Kinder ab 4 Jahren (in Begleitung der Eltern) bis 12 Jahren. Anmeldung vor Ort und Treffpunkt vor dem Kino Arixo in Loudenvielle. Kostenlos.

