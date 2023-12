Contes : soirée pyjama 3 place de la Mairie Ebersheim, 9 janvier 2024 19:30, Ebersheim.

Ebersheim,Bas-Rhin

Les enfants à partir de 4 ans sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir..

2024-01-09 fin : 2024-01-09 20:15:00. 0 EUR.

3 place de la Mairie

Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Children aged 4 and over are invited to come in their pyjamas to listen to the evening story.

Se invita a los niños a partir de 4 años a venir en pijama a escuchar el cuento de la noche.

Kinder ab 4 Jahren sind eingeladen, im Pyjama zu kommen und der Abendgeschichte zu lauschen.

Mise à jour le 2023-12-06 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme