Atelier pour enfants : avec trois fois rien 3 place de la Mairie Ebersheim, 13 décembre 2023, Ebersheim.

Ebersheim,Bas-Rhin

Réalise ta fée enchantée ou ton lutin malin à accrocher au sapin ! A partir de 5 ans.

2023-12-13 fin : 2023-12-13 16:30:00. 0 EUR.

3 place de la Mairie

Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Create your own enchanted fairy or clever elf to hang on the tree! Ages 5 and up

¡Crea tu propia hada encantada o elfo listo para colgar en el árbol! A partir de 5 años

Bastele deine verzauberte Fee oder deinen schlauen Kobold, um ihn an den Baum zu hängen! Ab 5 Jahren

Mise à jour le 2023-11-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme