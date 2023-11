Atelier famille : Origamiko de Noël 3 place de la Mairie Ebersheim, 1 décembre 2023, Ebersheim.

Ebersheim,Bas-Rhin

Du papier plié en origami pour décorer ou offrir aux amis !.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 20:30:00. 0 EUR.

3 place de la Mairie

Ebersheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Origami folded paper to decorate or give to friends!

¡Papel plegado de origami para decorar o regalar a los amigos!

Origami gefaltetes Papier zum Dekorieren oder als Geschenk für Freunde!

Mise à jour le 2023-11-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme