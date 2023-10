SOIRÉE TÉLÉTHON 3 place de la Mairie Bras-sur-Meuse, 18 novembre 2023, Bras-sur-Meuse.

Bras-sur-Meuse,Meuse

Randonnées (4 ou 12 kms) & trail (12 kms) nocturnes puis repas;

Tous les bénéfices sont reversés à AFM Téléthon. Tout public

Samedi 2023-11-18 17:00:00 fin : 2023-11-18 23:45:00. 0 EUR.

3 place de la Mairie Salle d’animations

Bras-sur-Meuse 55100 Meuse Grand Est



Evening hikes (4 or 12 kms) & trail (12 kms) followed by a meal;

All profits go to AFM Téléthon

Caminatas nocturnas (4 o 12 kms) y trail (12 kms) seguidas de una comida;

Todos los beneficios se destinan a AFM Téléthon

Nachtwanderungen (4 oder 12 kms) & Trail (12 kms), anschließend Essen;

Alle Gewinne werden an AFM Téléthon gespendet

Mise à jour le 2023-10-20 par OT GRAND VERDUN