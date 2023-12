MARCHÉ DE NOËL – ALIGNAN-DU-VENT 3 Place de la Mairie Alignan-du-Vent, 4 décembre 2023, Alignan-du-Vent.

Alignan-du-Vent,Hérault

La magie de Noël s’installe à Alignan-du-Vent ! Ne manquez pas la sortie de l’animal totémique et les éblouissants pompoms girlettes à 11 h 30, ajoutant une touche spéciale à la journée.

La musique enchanteresse de la Pena del Sol accompagnera vos déambulations tout au long de la journée. La municipalité vous offre une expérience unique avec des tours de calèche pour faire profiter au maximum..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

3 Place de la Mairie

Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie



The magic of Christmas takes hold in Alignan-du-Vent! Don’t miss the release of the totemic animal and the dazzling girly pompoms at 11:30 a.m., adding a special touch to the day.

The enchanting music of the Pena del Sol will accompany your strolls throughout the day. The municipality offers a unique experience with horse-drawn carriage rides to make the most of the day.

La magia de la Navidad se apodera de Alignan-du-Vent No se pierda la suelta del animal totémico y los deslumbrantes pompones femeninos a las 11.30 h, que darán un toque especial a la jornada.

La encantadora música de la Peña del Sol acompañará sus paseos durante toda la jornada. El ayuntamiento ofrece una experiencia única con paseos en coche de caballos para aprovechar al máximo el día.

Der Weihnachtszauber hält Einzug in Alignan-du-Vent! Verpassen Sie nicht den Auftritt des Totemtieres und die schillernden Girlande-Pompoms um 11:30 Uhr, die dem Tag eine besondere Note verleihen.

Die bezaubernde Musik der Pena del Sol wird Ihre Umzüge den ganzen Tag über begleiten. Die Gemeinde bietet Ihnen ein einzigartiges Erlebnis mit Kutschfahrten, damit Sie das Beste daraus machen können.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT BEZIERS MEDITERRANEE