ATELIER ZÉRO DÉCHET – ALIGNAN-DU-VENT 3 Place de la Mairie Alignan-du-Vent, 25 novembre 2023, Alignan-du-Vent.

Alignan-du-Vent,Hérault

L’assiciation Le Cri des Hérissons vous propose un atelier zéro déchet suivi d’un verre de l’amitié offert par la Mairie !.

2023-11-25 12:00:00 fin : 2023-11-25 . .

3 Place de la Mairie

Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie



Assiciation Le Cri des Hérissons invites you to a zero waste workshop, followed by a drink hosted by the Town Hall!

La asociación Le Cri des Hérissons organiza un taller sobre residuos cero, seguido de una copa ofrecida por el Ayuntamiento

Die Assiciation Le Cri des Hérissons bietet Ihnen einen Zero-Waste-Workshop mit anschließendem Umtrunk an, der vom Rathaus gesponsert wird!

Mise à jour le 2023-11-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE