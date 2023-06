Atelier – Dessin manga 3 Place de la Gare Bressuire, 19 juillet 2023, Bressuire.

Bressuire,Deux-Sèvres

Lors de cet atelier, découvrez ou approfondissez le dessin manga avec l’atelier Drawaki. Que vous soyez débutant.e ou confirmé.e, l’animatrice accueille tout le monde et apporte le matériel nécessaire. A vos dessins !

Ados et adultes. Sur réservation..

2023-07-19 à ; fin : 2023-07-19 12:00:00. EUR.

3 Place de la Gare Cité de la Jeunesse et des Métiers

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover or deepen your knowledge of manga drawing with the Drawaki workshop. Whether you’re a beginner or an experienced artist, the workshop leader welcomes everyone and brings all the necessary materials. Get drawing!

Teens and adults. Reservations required.

En este taller, podrás descubrir o aprender más sobre el dibujo manga con el taller Drawaki. Tanto si eres principiante como un artista experimentado, el responsable del taller da la bienvenida a todo el mundo y proporciona todos los materiales necesarios. ¡Ponte a dibujar!

Adolescentes y adultos. Es necesario reservar.

In diesem Workshop können Sie das Manga-Zeichnen mit dem Drawaki-Workshop entdecken oder vertiefen. Egal, ob Sie Anfänger oder Fortgeschrittener sind, die Kursleiterin heißt jeden willkommen und bringt das nötige Material mit. Ran an die Zeichnungen!

Jugendliche und Erwachsene. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Bocage Bressuirais