LE PETIT CHAT MAGICIEN 3 Place de la Fontaine Cazouls-d’Hérault, 2 décembre 2023, Cazouls-d'Hérault.

Cazouls-d’Hérault,Hérault

Le petit chat magicien : Marionnettes, tours de magie, chansons et autres surprises jalonnent le parcours de ce chat aussi mignon que polisson..

2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-02 11:45:00. .

3 Place de la Fontaine

Cazouls-d’Hérault 34120 Hérault Occitanie



Le petit chat magicien: Puppets, magic tricks, songs and other surprises are all part of the journey of this cute and naughty cat.

El pequeño gato mago: marionetas, trucos de magia, canciones y otras sorpresas forman parte del viaje de este simpático y travieso gato.

Die kleine Zaubererkatze: Marionetten, Zaubertricks, Lieder und andere Überraschungen säumen den Weg dieser ebenso niedlichen wie höflichen Katze.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE