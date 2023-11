Marché contrôlé aux truffes des producteurs locaux – VERGT – 11.12.2023 3 Place Charles Mangold Vergt, 11 décembre 2023, Vergt.

Vergt,Dordogne

Marché contrôlé aux truffes des producteurs locaux tous les lundis à partir de 15h00 sous la halle.

2023-12-11 fin : 2023-12-11 . .

3 Place Charles Mangold

Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Controlled truffle market with local producers every Monday from 3:00 pm under the market hall

Mercado controlado de trufas con productores locales todos los lunes a partir de las 15.00 h en el pabellón cubierto del mercado

Kontrollierter Trüffelmarkt der lokalen Produzenten jeden Montag ab 15.00 Uhr in der Markthalle

Mise à jour le 2023-11-13 par OT de Périgueux