Exposition « du sténopé au smartphone » 3 Place aux Fruits Craponne-sur-Arzon, 6 octobre 2023, Craponne-sur-Arzon.

Craponne-sur-Arzon,Haute-Loire

Dans le cadre d’un projet en partenariat avec la communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, nous vous proposons une exposition réalisée par un collectif d’artistes sur les nouvelles photographies anciennes “du sténopé au smartphone”..

2023-10-06 fin : 2023-11-08 . .

3 Place aux Fruits Hôtel Calemard de Montjoly

Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



As part of a project in partnership with the Communauté d?agglomération du Puy-en-Velay (Le Puy-en-Velay urban community), we are presenting an exhibition by a group of artists on new old photographs ?from pinhole to smartphone?

En el marco de un proyecto en colaboración con la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay (Comunidad urbana de Le Puy-en-Velay), presentamos una exposición de un grupo de artistas sobre fotografías nuevas y antiguas « de la estenopeica al smartphone ».

Im Rahmen eines Projekts in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Le Puy-en-Velay zeigen wir Ihnen eine Ausstellung eines Künstlerkollektivs über neue alte Fotografien – von der Lochkamera bis zum Smartphone.

