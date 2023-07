Festival Neuvil’en Jazz 3 Place Aristide Briand Neuville-de-Poitou, 20 juillet 2023, Neuville-de-Poitou.

Neuville-de-Poitou,Vienne

Neuvil’en Jazz, c’est du jazz, de la convivialité, beaucoup d’ambiance et de la simplicité. Du jeudi 20 juillet au samedi 22 juillet, retrouvez de nombreux artistes sur la scène du Majestic : Patricia Bonner, Emane, Anis Benhallak, Tony Chasseur, Daoud et Lamzg. Concerts gratuits !

Cette année, une place de choix est réservée à la diversité des musiques du monde.

L’équipe vous propose des plats chauds, des sandwichs ou encore des desserts à partager sans modération. Les produits sont commandés auprès des partenaires et producteurs du Haut-Poitou. Régalez-vous !

Sans réservation, disponible du jeudi soir au samedi soir..

2023-07-20 fin : 2023-07-22 . EUR.

3 Place Aristide Briand Le Majestic

Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Neuvil’en Jazz is all about jazz, conviviality, atmosphere and simplicity. From Thursday July 20 to Saturday July 22, you’ll find a host of artists on the Majestic stage: Patricia Bonner, Emane, Anis Benhallak, Tony Chasseur, Daoud and Lamzg. Free concerts!

This year, a special place is reserved for the diversity of world music.

The team will be serving up hot dishes, sandwiches and desserts to share without moderation. Products are ordered from partners and producers in the Haut-Poitou region. Treat yourself!

No reservation required, available Thursday to Saturday evenings.

Neuvil’en Jazz es jazz, convivencia, ambiente y sencillez. Del jueves 20 de julio al sábado 22 de julio, numerosos artistas se subirán al escenario del Majestic: Patricia Bonner, Emane, Anis Benhallak, Tony Chasseur, Daoud y Lamzg. ¡Conciertos gratuitos!

Este año se reserva un lugar especial a la diversidad de las músicas del mundo.

El equipo servirá platos calientes, bocadillos y postres para compartir con todo el mundo. Los productos se encargan a socios y productores de la región de Haut-Poitou. ¡Dese un capricho!

No es necesario reservar, disponible de jueves por la noche a sábado por la noche.

Neuvil’en Jazz, das ist Jazz, Geselligkeit, viel Atmosphäre und Einfachheit. Von Donnerstag, dem 20. Juli, bis Samstag, dem 22. Juli, finden Sie zahlreiche Künstler auf der Bühne des Majestic: Patricia Bonner, Emane, Anis Benhallak, Tony Chasseur, Daoud und Lamzg. Die Konzerte sind kostenlos!

In diesem Jahr wird der Vielfalt der Weltmusik ein besonderer Platz eingeräumt.

Das Team bietet Ihnen warme Gerichte, Sandwiches oder auch Desserts an, die Sie ohne Mäßigung teilen können. Die Produkte werden bei Partnern und Produzenten aus dem Haut-Poitou bestellt. Lassen Sie es sich schmecken!

Ohne Reservierung, verfügbar von Donnerstagabend bis Samstagabend.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme du Haut-Poitou