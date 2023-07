Vente du 15 juillet 2023 3 place Antoine de la Perrière La baule escoublac, 15 juillet 2023, La baule escoublac.

Vente du 15 juillet 2023 Samedi 15 juillet, 14h00 3 place Antoine de la Perrière

Nous serons heureux de vous accueillir à l’Hôtel des Ventes de La Baule à l’occasion de la vente du samedi 15 juillet à 14h00!

BIJOUX (DINH VAN, CARTIER), MONTRES (CARTIER, OMEGA, JAEGER LECOULTRE), ARGENTERIE (CHRISTOFLE), VERRERIE (SAINT-LOUIS, DAUM, BACCARAT), BRONZE (CLESINGER), DESIGN (SAARINEN, LAMPADAIRE MANTE RELIGIEUSE RISPAL, STARCK, LIAIGRE, CARLO SCARPA), MOBILIER SCANDINAVE 70’S, TABLEAUX ANCIENS ET CONTEMPORAINS (LANSKOI, DE BELLAY), SERIGRAPHIES (COCTEAU, CHAGALL, VASARELLI), OBJETS D’ART, JOUETS ANCIENS, LIVRES, VINS…

3 place Antoine de la Perrière Ancienne gare SNCF 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-15T14:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:00:00+02:00

CULTURE EXPOSITION