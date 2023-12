BAPTÊME DE PLONGÉE 3 place Adrien Printz Serémange-Erzange, 17 décembre 2023 10:00, Serémange-Erzange.

Serémange-Erzange,Moselle

En partenariat avec le CASAS, l’équipe de la piscine de Serémange-Erzange vous donne rendez-vous pour des initiations à la plongée.

Au programme :

> Tir sur cible (à partir de 6 ans)

> Baptême de plongée (à partir de 8 ans)

Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Petit bain réservé aux animations.. Tout public

Dimanche 2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 11:40:00. 3.5 EUR.

3 place Adrien Printz

Serémange-Erzange 57290 Moselle Grand Est



In partnership with CASAS, the Serémange-Erzange swimming pool team invites you to take part in a diving initiation course.

On the program:

> Target shooting (from age 6)

> Diving baptism (from 8 years)

Children must be accompanied by an adult. Small bath reserved for entertainment.

En colaboración con CASAS, el equipo de la piscina de Serémange-Erzange le invita a un curso de iniciación al buceo.

En el programa:

> Tiro al blanco (a partir de 6 años)

> Bautismo de buceo (a partir de 8 años)

Los niños deben ir acompañados de un adulto. Pequeña bañera reservada para las actividades.

In Zusammenarbeit mit dem CASAS lädt Sie das Team des Schwimmbads von Serémange-Erzange zu Einführungen ins Tauchen ein.

Auf dem Programm stehen:

> Zielschießen (ab 6 Jahren)

> Schnuppertauchen (ab 8 Jahren)

Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Kleines Bad für die Animationen reserviert.

