La dictée 3 Pl. Georges Clemenceau Saint-Pourçain-sur-Sioule, 24 novembre 2023, Saint-Pourçain-sur-Sioule.

Saint-Pourçain-sur-Sioule,Allier

Après une interruption involontaire de la dictée publique multigénérationnelle, le petit exercice orthographique « reprend du service » et repart de plus belle !.

2023-11-24 18:30:00

3 Pl. Georges Clemenceau Salle Mirendense

Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



After an unintentional interruption to the multigenerational public dictation, the little spelling exercise is back in action and going from strength to strength!

Tras una interrupción involuntaria del dictado público multigeneracional, el pequeño ejercicio de ortografía vuelve a la carga y va viento en popa

Nach einer unfreiwilligen Unterbrechung des öffentlichen Mehrgenerationendiktats « nimmt die kleine Rechtschreibübung » ihren Dienst wieder auf und startet neu durch!

