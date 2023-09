Visite guidée : Danton, patrimoine en forme ! 3 Parvis Simone Veil Le Havre, 7 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Mon village, mon quartier. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

En partenariat avaec LH en forme

Du pôle Simone Veil jusqu’à l’ancienne caserne des pompiers, suivez le guide et le coach sportif pour découvrir, de façon dynamique et conviviale, l’évolution d’un des quartiers les plus anciens du Havre qui partage quelques points communs avec Sanvic.

Immeubles du 19e siècle et de style Art déco s’harmonisent aujourd’hui avec les nouveaux aménagements paysagers et les réalisations contemporaines.

Visite à 14h30

Durée : 2h

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription.

Chaussures de sport obligatoires.

2023-10-07 14:30:00 fin : 2023-10-07 16:30:00. .

3 Parvis Simone Veil

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



My village, my neighborhood. Organized by Pays d’Art et d’Histoire.

In partnership with LH en forme

From the Pôle Simone Veil to the old fire station, follow the guide and sports coach to discover, in a dynamic and friendly way, the evolution of one of Le Havre?s oldest neighborhoods, which shares some common features with Sanvic.

Today, 19th-century and Art Deco buildings harmonize with new landscaping and contemporary designs.

Visit at 2:30pm

Duration: 2 hours

Reservations required.

Meeting point to be announced at registration.

Sports shoes required

Mi pueblo, mi barrio. Organizado por Pays d’Art et d’Histoire.

En colaboración con LH en forme

Desde el centro Simone Veil hasta el antiguo parque de bomberos, siga al guía y al entrenador deportivo en un recorrido dinámico y agradable por uno de los barrios más antiguos de Le Havre, que comparte numerosos rasgos con Sanvic.

Edificios del siglo XIX y de estilo Art Déco se mezclan hoy con nuevos paisajes y urbanizaciones contemporáneas.

Visita a las 14.30 h

Duración: 2 horas

Imprescindible reservar.

El punto de encuentro se anunciará en el momento de la inscripción.

Calzado deportivo obligatorio

Mein Dorf, mein Viertel. Organisiert von Pays d’Art et d’Histoire.

In Partnerschaft mit LH en forme

Vom Simone-Veil-Pol bis zur alten Feuerwehrkaserne folgen Sie dem Führer und dem Sporttrainer, um auf dynamische und gesellige Weise die Entwicklung eines der ältesten Viertel von Le Havre zu entdecken, das einige Gemeinsamkeiten mit Sanvic hat.

Jahrhundert und im Art-déco-Stil errichtete Gebäude harmonieren heute mit neuen Landschaftsgestaltungen und zeitgenössischen Bauwerken.

Besichtigung um 14.30 Uhr

Dauer: 2 Std

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt.

Sportschuhe erforderlich

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche