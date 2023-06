Atelier : Mystérieux fossiles 3 Parvis Simone Veil Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime Atelier : Mystérieux fossiles 3 Parvis Simone Veil Le Havre, 22 août 2023, Le Havre. Le Havre,Seine-Maritime Un petit voyage dans le temps à la rencontre des animaux qui peuplaient la Normandie il y a plusieurs millions d’années… C’est bien beau de découvrir de nouveaux fossiles, mais encore faut-il les étudier et les identifier pour en apprendre davantage sur l’histoire de notre planète. Une sélection de fossiles (reptiles marins, poissons, mollusques et bien d’autres encore) est mise à votre disposition. Vous devez les observer, les étudier sous toutes les coutures pour essayer de les identifier. Pour les enfants de 8 à 12 ans – Durée : 1h30.

Lieu : Pôle Simone Veil.

Gratuit, sur réservation conseillée..

2023-08-22 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-22 . .

