Atelier : Petites mains et grandes oeuvres 3 Parvis Simone Veil Le Havre, 26 juillet 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Une création monstrueuse : l’artiste Stefan Rinck a déposé, près de l’Hôtel de Ville, d’étranges créatures en pierre issues de son imagination… Créons ensemble un bestiaire de monstres, tous plus étonnants les uns que les autres !

Rendez-vous au Pôle Simone Veil, le mercredi 26 juillet.

Pour les enfants de 3 à 5 ans.

Accompagnement obligatoire d’un adulte – Prévoir une tenue adaptée.

Gratuit, réservation sur place.

2023-07-26 14:15:00 fin : 2023-07-26 15:00:00. .

3 Parvis Simone Veil

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



A monstrous creation: artist Stefan Rinck has placed some strange stone creatures from his imagination near the Town Hall? Together, let’s create a bestiary of monsters, each more astonishing than the last!

See you at the Pôle Simone Veil on Wednesday, July 26.

For children aged 3 to 5.

Must be accompanied by an adult – Bring appropriate clothing.

Free, booking on site

Una creación monstruosa: el artista Stefan Rinck ha colocado unas extrañas criaturas de piedra salidas de su imaginación cerca del Ayuntamiento.. Juntos, vamos a crear un bestiario de monstruos, ¡cada uno más asombroso que el anterior!

Nos vemos en el Pôle Simone Veil el miércoles 26 de julio.

Para niños de 3 a 5 años.

Deben ir acompañados de un adulto – Traer ropa adecuada.

Gratuito, previa reserva

Eine monströse Kreation: Der Künstler Stefan Rinck hat in der Nähe des Rathauses seltsame Kreaturen aus Stein aufgestellt, die seiner Fantasie entsprungen sind? Erstellen wir gemeinsam ein Bestiarium von Monstern, eines erstaunlicher als das andere!

Wir treffen uns am Mittwoch, den 26. Juli im Simone-Veil-Pool.

Für Kinder von 3 bis 5 Jahren.

Begleitung durch einen Erwachsenen erforderlich – Angemessene Kleidung mitbringen.

Kostenlos, Reservierung vor Ort

Mise à jour le 2023-07-06 par Normandie Tourisme / Attitude Manche