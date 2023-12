Excursion en minicar : Les animaux de lumière 3 P.A Kervidanou 3 Mellac Catégories d’Évènement: Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 17:00:00

fin : 2024-01-04 20:50:00 . Les Animaux de Lumière sont bien plus qu’une expérience immersive ! C’est une invitation à préserver et à protéger ces joyaux de la nature pour les générations futures, où, le soir, seuls les animaux lumineux seront visibles contrairement aux animaux peuplant la journée, Les Terres de Nataé. .

3 P.A Kervidanou 3 Aire de covoiturage kervidanou 3

Mellac 29300 Finistère Bretagne

