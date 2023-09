Halloween au musée 3 montée de l’Abbaye Nantua, 30 octobre 2023, Nantua.

Nantua,Ain

Journée spéciale Halloween au musée ! Pour petits et grands, le musée propose des visites spéciales Halloween autour de la prison et pour les plus téméraires, participez à la chasse au trésor !.

2023-10-30 fin : 2023-10-30 . EUR.

3 montée de l’Abbaye Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain

Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



Special Halloween day at the museum! For young and old alike, the museum is offering special Halloween tours around the prison, and for the more adventurous, take part in the treasure hunt!

Día especial de Halloween en el museo Para grandes y pequeños, el museo ofrece visitas especiales de Halloween por la prisión, y para los más aventureros, ¡participa en la búsqueda del tesoro!

Halloween-Spezialtag im Museum! Für Groß und Klein bietet das Museum spezielle Halloween-Führungen rund um das Gefängnis an, und die Mutigsten können an einer Schatzsuche teilnehmen!

