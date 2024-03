3 mois avec les Anglais 1944-2024, STM se souvient. Creully sur Seulles, samedi 22 juin 2024.

3 mois avec les Anglais 1944-2024, STM se souvient. Creully sur Seulles Calvados

Samedi

Dans le cadre du programme 1944-2024 Seulle Terre et Mer se souvient, porté par l’office de tourisme Gold Beach.

Animations et reconstitution historique la vie au prieuré pendant l’occupation et après la libération du 6 juin .

Toutes les animations sont tirées des faits réels qui se sont passés au prieuré de 1940 à 1944.

Chaque jour :

– Visites du camp avec des scènes de reconstitution effectuées par les reconstitueurs, britanniques, civils et allemands.

– Reconstitution d’une classe d’élèves du prieuré en 1940 (enfants et professeurs)

– Animations tout public et animations contées

Le 22 juin

Journée libération avec des animations musicales ( chorale Melie.mélo ), chanteuse ambulante avec accordéoniste ‘ Annaik Vervaeke. Le soir, un bal de la libération animé par Dancing day et un banquet britannique ouvert à tous (payant)

Le 23 juin

à 10h, parade dans les villages ( St Gabriel,Villiers & Creully ) avec les véhicules et les reconstitueurs

Les animations et l’accès au camp sont gratuits, les visites guidées et animations (enquêtes au prieuré pour les familles ) sont payantes.

Restauration et buvette sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 10:00:00

fin : 2024-06-23 23:00:00

1 Rue du Prieuré

Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie contact@goldbeach-tourisme.fr

L’événement 3 mois avec les Anglais 1944-2024, STM se souvient. Creully sur Seulles a été mis à jour le 2024-02-28 par OT Gold Beach