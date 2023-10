Déco d’Halloween 3 Masgot Fransèches, 21 octobre 2023, Fransèches.

Fransèches,Creuse

Retrouvons-nous pour réaliser une déco qui plaira aux chasseurs de bonbons du 31 octobre !

Sur inscription, 2€ / personne..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

3 Masgot

Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Let’s get together to create a decoration that will please the candy hunters on October 31st!

Registration required, 2? / person.

¡Juntémonos para hacer una decoración que hará las delicias de los cazadores de caramelos el 31 de octubre!

Inscripción obligatoria, 2? por persona.

Treffen wir uns, um eine Dekoration zu entwerfen, die den Bonbonjägern am 31. Oktober gefallen wird!

Anmeldung erforderlich, 2? pro Person.

