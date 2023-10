Loup-garou géant ! 3 Masgot Fransèches, 21 octobre 2023, Fransèches.

Fransèches,Creuse

Nous vous invitons à redécouvrir le loup-garou de Thiercelieux à l’échelle du village !

Sur inscription. 2€/personne..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

3 Masgot

Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



We invite you to rediscover the werewolf of Thiercelieux on a village scale!

Registration required. 2/person.

¡Le invitamos a redescubrir al hombre lobo de Thiercelieux a escala de pueblo!

Inscripción obligatoria. 2 €/persona.

Wir laden Sie ein, den Werwolf von Thiercelieux auf Dorfebene neu zu entdecken!

Nach vorheriger Anmeldung. 2?/Person.

