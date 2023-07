Meurtre à Masgot 3 Masgot Fransèches, 10 juillet 2023, Fransèches.

Fransèches,Creuse

Le Cluedo géant est de retour et une nouvelle enquête vous attend à Masgot. Ferdinand Dutilleul, paysans et habitant du village de Masgot depuis toujours a été retrouvé mort au matin du 17 mai 1863 par sa femme Joséphine. Que s’est-il passé ? Qui a tué Ferdinand ? Comment ? et surtout …. pourquoi ?

C’est en visitant le village et en recherchant les indices que vous pourrez répondre à ces questions !

2 niveaux disponibles : famille ou expert.

Ouvert du lundi au samedi

départs : 14h – 15h – 16h et 17h.

2023-07-10 fin : 2023-07-10 18:00:00. EUR.

3 Masgot

Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Giant Cluedo is back, and a new investigation awaits you in Masgot. Ferdinand Dutilleul, a lifelong resident of the village of Masgot, was found dead on the morning of May 17, 1863, by his wife Josephine. But what happened? Who killed Ferdinand? How? and …. why?

Visit the village and look for clues to answer these questions!

2 levels available: family or expert.

Open Monday to Saturday

departures: 2pm – 3pm – 4pm and 5pm

El Cluedo Gigante ha vuelto y una nueva investigación le espera en Masgot. Ferdinand Dutilleul, agricultor y vecino de toda la vida del pueblo de Masgot, fue encontrado muerto en la mañana del 17 de mayo de 1863 por su esposa Joséphine. Pero, ¿qué ocurrió? ¿Quién mató a Ferdinand? ¿Cómo? y sobre todo …. ¿por qué?

Visita el pueblo y busca pistas que te ayuden a responder a estas preguntas

2 niveles disponibles: familiar o experto.

Abierto de lunes a sábado

salidas: 14h – 15h – 16h y 17h

Das Riesen-Cluedo ist zurück und in Masgot erwartet Sie eine neue Untersuchung. Ferdinand Dutilleul, Bauer und seit jeher Bewohner des Dorfes Masgot, wurde am Morgen des 17. Mai 1863 von seiner Frau Josephine tot aufgefunden. Was war geschehen? Wer hat Ferdinand getötet? Wie? und vor allem …. warum?

Diese Fragen können Sie beantworten, indem Sie das Dorf besuchen und nach Hinweisen suchen!

2 Niveaus verfügbar: Familie oder Experte.

Geöffnet von Montag bis Samstag

abfahrten: 14 Uhr – 15 Uhr – 16 Uhr und 17 Uhr

Mise à jour le 2023-05-31 par OT Creuse Sud Ouest