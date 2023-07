Atelier sculpture – Ptit’Toc 3 Masgot Fransèches, 10 avril 2023, Fransèches.

Fransèches,Creuse

Les ateliers d’initiation à la sculpture-gravure peuvent se faire en famille, entre amis ou tout seul ! Initiation rapide à la taille de pierre (30 min)..

2023-04-10 fin : 2023-04-10 16:30:00. EUR.

3 Masgot

Fransèches 23480 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Introductory sculpture-engraving workshops can be enjoyed with family, friends or on your own! Quick introduction to stone carving (30 min).

Los talleres de iniciación a la escultura y el grabado pueden disfrutarse en familia, con amigos o en solitario Una rápida introducción a la talla en piedra (30 min).

Die Workshops zur Einführung in die Bildhauerei und Gravur können mit der Familie, mit Freunden oder ganz allein durchgeführt werden! Schnelle Einführung in die Steinmetzkunst (30 min).

Mise à jour le 2023-07-01 par Creuse Tourisme