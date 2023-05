Week-end au Jardin de la Tournerie 3 Lieu-dit Les Tonneries, 10 juin 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

Venez découvrir le Jardin de la Tournerie de Céline et Régis au rythme de la musique tzigane et du flamenco.

Confitures, plants de légumes…seront à vendre pour alimenter une cagnotte pour le jardin.

Programme du week-end:

Samedi 10 juin 2023 à 15h et 17h30 : musique tzigane et flamenco avec le duo La Gitane

Un concert aura lieu ce samedi 10 juin 2023 à 20h30 dans le jardin: Entrée 10€ / Réduit 5€

Dimanche 11 juin 2023 à 14h30 et 16h30 : musique tzigane et flamenco avec le duo La Gitane

Ce sera aussi l’occasion de découvrir les créations de Kate et Gilles Revaud : peinture sur porcelaine pour l’un et objets en bois de récupération pour l’autre (nichoirs, moulins, bacs à fleurs..)..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-11 19:00:00. EUR.

3 Lieu-dit Les Tonneries Jardin de la Tournerie

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Céline and Régis’ Tournerie Garden to the rhythm of gypsy and flamenco music.

Jams, vegetable plants, etc. will be on sale to raise funds for the garden.

Weekend program:

Saturday June 10, 2023 at 3pm and 5:30pm: Gypsy and flamenco music with the duo La Gitane

A concert will take place this Saturday, June 10, 2023 at 8:30pm in the garden: Admission 10? / Reduced 5?

Sunday June 11, 2023 at 2.30pm and 4.30pm: gypsy and flamenco music with the duo La Gitane

This will also be an opportunity to discover the creations of Kate and Gilles Revaud: one paints on porcelain, the other makes objects in reclaimed wood (nesting boxes, windmills, flower boxes, etc.).

Venga a descubrir el Jardin de la Tournerie de Céline y Régis al ritmo de la música gitana y flamenca.

Se pondrán a la venta mermeladas, plantas hortícolas, etc. para recaudar fondos para el jardín.

Programa del fin de semana:

Sábado 10 de junio de 2023 a las 15:00 y 17:30: Música gitana y flamenca con el dúo La Gitane

El sábado 10 de junio de 2023 a las 20.30 h tendrá lugar un concierto en el jardín: Entrada 10? / Reducida 5?

Domingo 11 de junio de 2023 a las 14:30 y 16:30 h: música gitana y flamenca con el dúo La Gitane

También será la ocasión de descubrir las creaciones de Kate y Gilles Revaud: uno pinta sobre porcelana y el otro realiza objetos a partir de madera recuperada (casitas de pájaros, molinillos de viento, jardineras, etc.).

Entdecken Sie den Garten « Jardin de la Tournerie » von Céline und Régis im Rhythmus von Zigeunermusik und Flamenco.

Marmeladen, Gemüsepflanzen usw. werden zum Verkauf angeboten, um einen Spendentopf für den Garten zu füllen.

Programm für das Wochenende:

Samstag, 10. Juni 2023 um 15 Uhr und 17.30 Uhr: Zigeunermusik und Flamenco mit dem Duo La Gitane

Am Samstag, den 10. Juni 2023, findet um 20.30 Uhr ein Konzert im Garten statt: Eintritt 10? / Ermäßigt 5?

Sonntag, 11. Juni 2023 um 14:30 und 16:30 Uhr: Zigeunermusik und Flamenco mit dem Duo La Gitane

Es wird auch die Gelegenheit sein, die Kreationen von Kate und Gilles Revaud zu entdecken: Porzellanmalerei für den einen und Objekte aus wiederverwertetem Holz für den anderen (Nistkästen, Windmühlen, Blumenkübel…).

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Bocage Bressuirais